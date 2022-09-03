СМИ: Запад попал в ловушку, приготовленную для Путина

Европейский союз и страны, входящие в Североатлантический альянс, попали в экономическую западню, которую они сами приготовили для российского лидера Владимира Путина, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на обозревателя The American Conservative Рода Дреера.
По его словам, западные страны начали полномасштабную экономическую войну против Москвы и потерпели поражение. По данным издания, возмездие России теперь может парализовать европейские страны, «и только дураки могут быть этому удивлены».
Дреер напомнил высказывание журналиста Гэвина Эшендена, по словам которого, это была не ловушка президента РФ, а уловка Североатлантического альянса. Европейский союз оказался в том же капкане глобалистской экспансии.
The American отмечает, что в Европе не понимают, почему они должны жить без электричества и газа и переживать падение экономики ради Украины. Отмечается, что жители Британии и Евросоюза не будут слушать от властей претензии по поводу симпатии Путину, когда люди станут возмущаться действиями руководства своих стран.