Рябков назвал условие применения Россией ядерного оружия

Замглавы российского МИД Сергей Рябков озвучил условия, при которых Россия может применить ядерное оружие. Об этом дипломат рассказал в эфире телеканала «Россия 24».
По словам Рябкова, Российская сторона готова к применению ядерного оружия, если возникнет угроза для существования страны. «Россия может использовать ядерное оружие, если под угрозу будет поставлено существование страны. Это прописано в российской военной доктрине», – заявил замглавы МИД РФ (цитата по РИА Новости).
Кроме того, Рябков обвинил США в попытке «размыть грань» ответственности в вопросе применения ядерного оружия.
«Так кто же, спрашивается, размывает эту грань, нарушает этот важнейший баланс ответственности в обращении с ядерным оружием и подходами к его применению? Мы видим здесь дальнейшее нагнетание напряженности именно со стороны наших противников», – заключил дипломат.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ядерная война никогда не должна быть развязана.