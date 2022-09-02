Рябков назвал условие применения Россией ядерного оружия

«Так кто же, спрашивается, размывает эту грань, нарушает этот важнейший баланс ответственности в обращении с ядерным оружием и подходами к его применению? Мы видим здесь дальнейшее нагнетание напряженности именно со стороны наших противников», – заключил дипломат.