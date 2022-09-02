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25 минут назад

Рябков назвал условие применения Россией ядерного оружия

Елена Прошина

Замглавы российского МИД Сергей Рябков озвучил условия, при которых Россия может применить ядерное оружие. Об этом дипломат рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Рябкова, Российская сторона готова к применению ядерного оружия, если возникнет угроза для существования страны. «Россия может использовать ядерное оружие, если под угрозу будет поставлено существование страны. Это прописано в российской военной доктрине», – заявил замглавы МИД РФ (цитата по РИА Новости).

Кроме того, Рябков обвинил США в попытке «размыть грань» ответственности в вопросе применения ядерного оружия.

«Так кто же, спрашивается, размывает эту грань, нарушает этот важнейший баланс ответственности в обращении с ядерным оружием и подходами к его применению? Мы видим здесь дальнейшее нагнетание напряженности именно со стороны наших противников», – заключил дипломат.

Россия потребовала вернуть американское ядерное оружие в США

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ядерная война никогда не должна быть развязана.

Политика,Видео,Сергей Рябков,Владимир Путин,МИД России,
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