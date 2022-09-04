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2 часа назад

В Кремле высказались о переговорах с Украиной

Lenta.ruиещё 2

Москва по-прежнему готова к обсуждению с Украиной условий соблюдения требований России. Так о переговорах с Украиной высказался пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для передачи «Москва. Кремль. Путин». Его слова приводит РИА Новости.

По словам Пескова, условия, которые Россия выдвигает украинской стороне остаются прежними, и ни о чем кроме их соблюдения Москва не будет говорить с Киевом.

Песков высказался о достижении целей спецоперации

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе ранее признанных независимыми народных республик Донбасса. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

Политика,Видео,Павел Зарубин,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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