В Кремле высказались о переговорах с Украиной

Москва по-прежнему готова к обсуждению с Украиной условий соблюдения требований России. Так о переговорах с Украиной высказался пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для передачи «Москва. Кремль. Путин». Его слова приводит РИА Новости.
По словам Пескова, условия, которые Россия выдвигает украинской стороне остаются прежними, и ни о чем кроме их соблюдения Москва не будет говорить с Киевом.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе ранее признанных независимыми народных республик Донбасса. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.