В Кремле высказались о переговорах с Украиной

Москва по-прежнему готова к обсуждению с Украиной условий соблюдения требований России. Так о переговорах с Украиной высказался пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для передачи «Москва. Кремль. Путин». Его слова приводит РИА Новости.

По словам Пескова, условия, которые Россия выдвигает украинской стороне остаются прежними, и ни о чем кроме их соблюдения Москва не будет говорить с Киевом.