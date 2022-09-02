Президент России Владимир Путин во время своего официального визита в Калининград пообщался с местным жителями.

По пути в филиал Нахимовского военно-морского училища глава государства остановил кортеж и немного пообщался с прохожими. Соответствующее видео появилось в распоряжении МИЦ «Известия» и опубликовано в Telegram-канале IZ.RU.

Напомним, 1 сентября Путин прибыл в Калининград с официальным визитом. Накануне президент России в рамках открытого урока в День знаний пообщался с победителями Олимпиад и конкурсов. Во время беседы со школьниками глава государства отметил важность активного образа жизни и занятий спортом. В самом конце встречи Путин вместе со школьниками исполнил гимн России.