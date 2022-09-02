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55 минут назад

В Москве ответили на предложение Украины устроить «холодный душ» россиянам

Lenta.ru

Власти Киева решили выяснять отношения с детьми, а не с родителями. Так член Совета Федерации Сергей Цеков ответил на призыв премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля к Евросоюзу (ЕС) запретить выдачу виз российским студентам. Об этом пишут «Известия».

По словам сенатора, заявление Шмыгаля возмутительно. Кроме того, десятки тысяч россиян поступили в высшие учебные заведения европейских государств задолго до начала специальной военной операции на Украине, они продолжают учебу, добавил Цеков.

Премьер Украины призвал устроить «холодный душ» россиянам

Подобные слова демонстрируют, что украинские власти готовы выяснять отношения с детьми, а не с родителями.

«То есть они на детях решили вымещать злобу. Это в целом характеризует Украину», — заключил парламентарий.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ЕС должен устроить «холодный душ» российскому обществу. Он возмутился тем, что часть граждан России «ведет красивую жизнь на Западе», а также проводит там отпуска.

Политика,Видео,Денис Шмыгаль,Сергей Цеков,Совет Федерации,ЕС,
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