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50 минут назад

Песков ответил на вопрос о переговорах Путина и Шольца

Никита Бородкин

Переговоров между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем пока не планируется. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что общение — единственный путь выхода из сложных ситуаций, а Путин неоднократно говорил о готовности обсуждать сложные моменты в международной политике.

Шольц высказался о дальнейших переговорах с Путиным

Напомним, что накануне Шольц заявил, что считает необходимым продолжать переговоры с Владимиром Путиным. Ранее он отмечал, что решать проблемы стоит дипломатическим путем даже в том случае, если у собеседников совершенно разные взгляды на ситуацию.

Также недавно немецкий канцлер отмечал, что страна поддерживает Украину, однако прямого столкновения России и НАТО допускать нельзя.

Политика,Видео,Олаф Шольц,Дмитрий Песков,Владимир Путин,НАТО,
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