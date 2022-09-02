Песков ответил на вопрос о переговорах Путина и Шольца

Переговоров между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем пока не планируется. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что общение — единственный путь выхода из сложных ситуаций, а Путин неоднократно говорил о готовности обсуждать сложные моменты в международной политике.

Напомним, что накануне Шольц заявил, что считает необходимым продолжать переговоры с Владимиром Путиным. Ранее он отмечал, что решать проблемы стоит дипломатическим путем даже в том случае, если у собеседников совершенно разные взгляды на ситуацию.