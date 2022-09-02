В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 60.24EUR 60.28
Войти в почту
1 час назад

В Кремле рассказали, появится ли Путин в соцсетях

Мария Иванова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует заводить аккаунт в соцсетях по примеру экс-премьера Италии Сильвио Берлускони. Об этом сообщает РИА Новости.

В Кремле рассказали, появится ли Путин в соцсетях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В сентябре Берлускони завел аккаунт в TikTok и начал публиковать видео, чтобы привлечь внимание избирателей к своей партии «Вперед, Италия» на предстоящих выборах.

Ранее Путин рассказал, что не пользуется смартфоном, так как с любым человеком в мире ему проще поговорить по телефону специальной связи.

У Путина спросили, как он относится к технологиям, появившимся за последние 20 лет, в том числе к электромобилям и айфонам.

«Мне комфортно, потому что я этим ничем не пользуюсь. У меня есть другие возможности просто», - ответил президент.

Политика,Сильвио Берлускони,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители