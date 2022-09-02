В Кремле рассказали, появится ли Путин в соцсетях

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует заводить аккаунт в соцсетях по примеру экс-премьера Италии Сильвио Берлускони. Об этом сообщает РИА Новости.

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В сентябре Берлускони завел аккаунт в TikTok и начал публиковать видео, чтобы привлечь внимание избирателей к своей партии «Вперед, Италия» на предстоящих выборах.

Ранее Путин рассказал, что не пользуется смартфоном, так как с любым человеком в мире ему проще поговорить по телефону специальной связи.

У Путина спросили, как он относится к технологиям, появившимся за последние 20 лет, в том числе к электромобилям и айфонам.