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26 минут назад

Захарова назвала Лаврова своим «отцом»

Никита Бородкин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила про то, что главу ведомства Сергея Лаврова можно назвать ее отцом в профессиональном плане. Как сообщает URA.RU, так она ответила юноше, который задал ей вопрос на марафоне «Знание» и перепутал ее отчество.

Молодой человек обратился к Захаровой словами «Мария Сергеевна», после чего представитель ведомства поправила его, напомнив, что ее отчество — Владимировна.

«Возможно вы считаете, что Сергей Викторович (Лавров — прим. ред.) мой отец, но это только если в профессиональном плане. У меня папа Владимир Юрьевич», — со смехом сказала она.

Напомним, что ранее Захарова заявляла, что Киев начал признаваться в своих преступлениях, в частности, в том, что не выполнял обязательства по Минскому соглашению. Она отметила, что украинские деятели, понимая неизбежность правосудия над ними, сами начинают давать признательные показания в своих злодеяниях.

Политика,Видео,Мария Захарова,Сергей Лавров,МИД России,
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