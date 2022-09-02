Захарова назвала Лаврова своим «отцом»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила про то, что главу ведомства Сергея Лаврова можно назвать ее отцом в профессиональном плане. Как сообщает URA.RU, так она ответила юноше, который задал ей вопрос на марафоне «Знание» и перепутал ее отчество.

Молодой человек обратился к Захаровой словами «Мария Сергеевна», после чего представитель ведомства поправила его, напомнив, что ее отчество — Владимировна.

«Возможно вы считаете, что Сергей Викторович (Лавров — прим. ред.) мой отец, но это только если в профессиональном плане. У меня папа Владимир Юрьевич», — со смехом сказала она.