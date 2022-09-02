Глава ДНР Пушилин: «Наша задача — освободить все русские города»

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил в рамках федерального просветительского марафона «Знание» о том, что необходимо «освободить все русские города, которые были основаны русскими людьми». Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Пушилина, речь идет не только о территории Новороссии.
«Наша задача — освободить все русские города, которые были основаны русскими людьми во времена Российской империи, развивались во время Советского Союза благодаря помощь всей нашей огромной страны... И это не только территории Новороссии, но и гораздо шире, нам предстоит еще немало сделать. Более того, мы с вами в этом будем участвовать. По-другому уже не будет», — сказал Пушилин.
Ранее Пушилин говорил, что часть ракет, предназначающихся для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS дальностью до 300 км, уже доставлены на территорию Украины.