Глава ДНР Пушилин: «Наша задача — освободить все русские города»

«Наша задача — освободить все русские города, которые были основаны русскими людьми во времена Российской империи, развивались во время Советского Союза благодаря помощь всей нашей огромной страны... И это не только территории Новороссии, но и гораздо шире, нам предстоит еще немало сделать. Более того, мы с вами в этом будем участвовать. По-другому уже не будет», — сказал Пушилин.