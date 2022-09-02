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18 минут назад

Сенатор Климов пригрозил "демилитаризовать" Латвию, Литву и Эстонию

Газета.Ru

Проводя антироссийскую политику, страны Латвия, Литва и Эстония делают все для демилитаризации их Россией. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил глава комиссии Совета федерации по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов.

Сенатор Климов пригрозил "демилитаризовать" Латвию, Литву и Эстонию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Политик отметил, что 260 лет назад герцогство Курляндия и Семигалия (карта) дали слово не препятствовать русскому транзиту и строительству у них православных храмов.

«Теперь там Латвия, которая вместе с Литвой и Эстонией самозабвенно чинят помехи российскому транзиту, да и всему русскому», — заявил Климов.

Сенатор заявил, что Россия может справиться с демилитаризацией стран Балтики.

«Уверен — можем. Проблема лишь в том, что прибалтийские политические гномики могут-таки спровоцировать четвертую (от Наполеона до Гитлера) большую войну в Европе. А это уже не только дело их провинциального выбора», — написал Климов.

Ранее сообщалось, что Латвия, Литва, Эстония, Польша и Финляндия хотят запретить гражданам России пересекать границы этих стран по суше.

Политика,Андрей Климов,Совет Федерации,
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