Проводя антироссийскую политику, страны Латвия, Литва и Эстония делают все для демилитаризации их Россией. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил глава комиссии Совета федерации по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов.
Политик отметил, что 260 лет назад герцогство Курляндия и Семигалия (карта) дали слово не препятствовать русскому транзиту и строительству у них православных храмов.
«Теперь там Латвия, которая вместе с Литвой и Эстонией самозабвенно чинят помехи российскому транзиту, да и всему русскому», — заявил Климов.
Сенатор заявил, что Россия может справиться с демилитаризацией стран Балтики.
«Уверен — можем. Проблема лишь в том, что прибалтийские политические гномики могут-таки спровоцировать четвертую (от Наполеона до Гитлера) большую войну в Европе. А это уже не только дело их провинциального выбора», — написал Климов.
Ранее сообщалось, что Латвия, Литва, Эстония, Польша и Финляндия хотят запретить гражданам России пересекать границы этих стран по суше.