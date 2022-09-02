В Совфеде спрогнозировали заключение МАГАТЭ по ЗАЭС

По словам сенатора, МАГАТЭ является зависимой организацией, поэтому может дать уклончивый ответ. «Ну да, скажут, что нет радиационного фона повышенного, все системы работают нормально, но факт обстрела — я уверен, они скажут, что не знают, кто стрелял. Хотя когда они были там, они сразу поняли, откуда идут обстрелы и с какой целью», — заявил парламентарий.