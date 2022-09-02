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9 минут назад

«Момент истины»: Володин рассказал, как Запад может выйти из энергокризиса

News.ru

Европа не может обеспечить свою энергетическую безопасность без России, такое мнение выразил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он считает, что Западу необходимо снять с Москвы санкции и запустить «Северный поток — 2», чтобы выбраться из создавшегося энергокризиса.

«Момент истины»: Володин рассказал, как Запад может выйти из энергокризиса
Фото: Пресс-служба Госдумы РФПресс-служба Госдумы РФ

Для глав европейских государств наступил момент истины. У них есть два выхода из ситуации, которую они сами себе создали: Первый. Отменить незаконные санкции против нашей страны и запустить «Северный поток — 2». Второй. Оставить всё как есть, что приведёт к проблемам в экономике и ещё больше осложнит жизнь гражданам, — написал Володин.

Спикер Госдумы напомнил, что в прошлом году европейские государства закупили 341 млрд кубометров газа, из которых почти 50% составлял российский трубопроводный. Володин считает, что даже если перенаправить весь экспорт «голубого топлива» из Африки, стран Ближнего Востока и СНГ, Запад не сможет компенсировать 62,8% объема, ранее поставляемого Москвой.

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Политик также напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон предпринимал попытку решить проблему дефицита газа. Для этого он нанес визит Алжиру, однако поездка оказалась безрезультатной, уточнил Володин.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц отверг возможность прекращения импорта в страну газа из России. Политик выразил мнение, что Брюсселю не следует излишне усложнять себе жизнь.

Политика,Видео,Олаф Шольц,Эммануэль Макрон,Вячеслав Володин,Госдума,
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