«Момент истины»: Володин рассказал, как Запад может выйти из энергокризиса

Для глав европейских государств наступил момент истины. У них есть два выхода из ситуации, которую они сами себе создали: Первый. Отменить незаконные санкции против нашей страны и запустить «Северный поток — 2». Второй. Оставить всё как есть, что приведёт к проблемам в экономике и ещё больше осложнит жизнь гражданам, — написал Володин.