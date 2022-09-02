Володин предложил пути выхода из энергетического кризиса в Европе

Энергетическая безопасность Европы без России невозможна, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

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«В прошлом году европейские государства закупили 341 млрд кубометров газа, из которых почти 50% — российский трубопроводный»,- напомнил политик.

Санкции против нашей страны привели к энергетическому кризису в европейских государствах, которые их инициировали, отметил Володин. Решить проблему дефицита газа пытался президент Франции Макрон в ходе поездки в Алжир, но результатов это не дало, обратил внимание спикер палаты.

«Даже если перенаправить весь экспорт трубопроводного газа из Африки, а также стран Ближнего Востока и СНГ, Европа не сможет компенсировать 62,8% объема, ранее поставляемого из России», — указал Вячеслав Володин.

Для глав европейских государств наступил момент истины, уверен он. У них есть два выхода из ситуации, которую они сами себе создали, написал спикер палаты.

«Первый. Отменить незаконные санкции против нашей страны и запустить «Северны