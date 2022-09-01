Аксенов оценил ущерб после взрывов в Крыму

Ущерб в результате взрывов в поселке Новофедоровка и в селе Майском под Джанкоем в Крыму, по предварительным данным, составил 700 миллионов рублей. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов, слова которого приводит РИА «Новости».
«Общий объем ущерба, который мы в правительство РФ направили, составляет более 700 миллионов рублей», — сказал глава Крыма.
Он также рассказал, что в результате взрывов пострадали более 4,5 тысяч человек, 1367 из них уже получили компенсации.
9 августа на территории военного аэродрома Саки, который фактически дислоцирован в курортном поселке Новофедоровка, около 16:00 произошла серия мощных взрывов. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело. По данным Минобороны России, на территории аэродрома сдетонировали несколько авиационных боеприпасов. В ведомстве заявили, что авиационная техника не пострадала.
На аэродроме Саки базируются части дальней военно-транспортной авиации и авиации ВМФ. На его территории расположен учебно-тренировочный комплекс «Нитка» для подготовки летного состава палубной авиации. С 2014 года на аэродроме дислоцируется 43-й морской штурмовой авиаполк Черноморского флота РФ. На территории аэродрома расположены две взлетно-посадочные полосы, в том числе специального назначения, и одна резервная.