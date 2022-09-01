Аксенов оценил ущерб после взрывов в Крыму

Ущерб в результате взрывов в поселке Новофедоровка и в селе Майском под Джанкоем в Крыму, по предварительным данным, составил 700 миллионов рублей. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов, слова которого приводит РИА «Новости».

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«Общий объем ущерба, который мы в правительство РФ направили, составляет более 700 миллионов рублей», — сказал глава Крыма.

Он также рассказал, что в результате взрывов пострадали более 4,5 тысяч человек, 1367 из них уже получили компенсации.

9 августа на территории военного аэродрома Саки, который фактически дислоцирован в курортном поселке Новофедоровка, около 16:00 произошла серия мощных взрывов. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело. По данным Минобороны России, на территории аэродрома сдетонировали несколько авиационных боеприпасов. В ведомстве заявили, что авиационная техника не пострадала.