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45 минут назад

Власти Крыма оценили ущерб после взрывов Новофедоровке и Майском

Газета.Ru

Ущерб в результате взрывов в поселке Новофедоровка и в селе Майском под Джанкоем в Крыму, по предварительным данным, составил 700 миллионов рублей. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов, слова которого приводит РИА «Новости».

Аксенов оценил ущерб после взрывов в Крыму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Общий объем ущерба, который мы в правительство РФ направили, составляет более 700 миллионов рублей», — сказал глава Крыма.

Он также рассказал, что в результате взрывов пострадали более 4,5 тысяч человек, 1367 из них уже получили компенсации.

9 августа на территории военного аэродрома Саки, который фактически дислоцирован в курортном поселке Новофедоровка, около 16:00 произошла серия мощных взрывов. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело. По данным Минобороны России, на территории аэродрома сдетонировали несколько авиационных боеприпасов. В ведомстве заявили, что авиационная техника не пострадала.

На аэродроме Саки базируются части дальней военно-транспортной авиации и авиации ВМФ. На его территории расположен учебно-тренировочный комплекс «Нитка» для подготовки летного состава палубной авиации. С 2014 года на аэродроме дислоцируется 43-й морской штурмовой авиаполк Черноморского флота РФ. На территории аэродрома расположены две взлетно-посадочные полосы, в том числе специального назначения, и одна резервная.

Политика,Сергей Аксенов,Минобороны России,Правительство РФ,
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