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54 минуты назад

Аксенов оценил риски для железнодорожного сообщения Крыма с Херсоном

Lenta.ru

Железнодорожное сообщение между Крымом, Херсоном и Мелитополем на данный момент невозможно из-за риска обстрелов. Так вероятность поездок между этими пунктами оценил глава полуострова Сергей Аксенов, его слова приводит ТАСС.

Аксенов оценил риски для железнодорожного сообщения Крыма с Херсоном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По железнодорожным перевозкам пока по требованиям безопасности коллеги из ФСБ<ФСБ, из Минобороны добро не дают. Артиллерия на участках достает. Им же (ВСУ — прим. «Ленты.ру») без разницы, кто едет: гражданские, дети — могут попытаться нанести удар», — сказал Аксенов.

Глава Крыма также отметил, что, несмотря на это, есть перспектива запуска железнодорожных пассажирских поездов, но только после того, как пути окажутся в безопасной зоне.

Ранее, 1 июля, врио министра транспорта Крыма Николая Лукашенко заявил, что впервые за восемь лет с Крыма в Херсон был отправлен пассажирский автобус. Также он отметил, что на рейс были раскуплены все билеты.

Политика,Николай Лукашенко,Сергей Аксенов,ФСБ,
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