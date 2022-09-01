Аксенов оценил риски для железнодорожного сообщения Крыма с Херсоном

Железнодорожное сообщение между Крымом, Херсоном и Мелитополем на данный момент невозможно из-за риска обстрелов. Так вероятность поездок между этими пунктами оценил глава полуострова Сергей Аксенов, его слова приводит ТАСС.
«По железнодорожным перевозкам пока по требованиям безопасности коллеги из ФСБ<ФСБ, из Минобороны добро не дают. Артиллерия на участках достает. Им же (ВСУ — прим. «Ленты.ру») без разницы, кто едет: гражданские, дети — могут попытаться нанести удар», — сказал Аксенов.
Глава Крыма также отметил, что, несмотря на это, есть перспектива запуска железнодорожных пассажирских поездов, но только после того, как пути окажутся в безопасной зоне.
Ранее, 1 июля, врио министра транспорта Крыма Николая Лукашенко заявил, что впервые за восемь лет с Крыма в Херсон был отправлен пассажирский автобус. Также он отметил, что на рейс были раскуплены все билеты.