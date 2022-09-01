Аксенов оценил риски для железнодорожного сообщения Крыма с Херсоном

Железнодорожное сообщение между Крымом, Херсоном и Мелитополем на данный момент невозможно из-за риска обстрелов. Так вероятность поездок между этими пунктами оценил глава полуострова Сергей Аксенов, его слова приводит ТАСС.

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«По железнодорожным перевозкам пока по требованиям безопасности коллеги из ФСБ<ФСБ, из Минобороны добро не дают. Артиллерия на участках достает. Им же (ВСУ — прим. «Ленты.ру») без разницы, кто едет: гражданские, дети — могут попытаться нанести удар», — сказал Аксенов.

Глава Крыма также отметил, что, несмотря на это, есть перспектива запуска железнодорожных пассажирских поездов, но только после того, как пути окажутся в безопасной зоне.