Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала мировым лидерам совет, как общаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, она предложила им «не обращать внимания».

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«Если вам позвонит некто, представится президентом Украины, попросит денег, оружия и ненавидеть Россию, не обращайте внимания. Наверняка, наркоман какой-нибудь», – написала она в своем Telegram-канале.

Ранее Захарова саркастически прокомментировала информацию о том, что найденные в Эфиопии останки беспозвоночного было решено назвать в честь Зеленского.

Также Захарова заявила, что западные политики устали от президента Украины, который досаждает всем, как «монстрик», кусающий своих же создателей.

Напомним, президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза призвал украинских военных взять власть в своих руки, заявив, что с ними проще договориться, чем с «шайкой наркоманов и неонацистов» во главе с Зеленским.