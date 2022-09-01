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1 час назад

Захарова призвала игнорировать просьбы Киева о деньгах

Деловая газета "Взгляд"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала мировым лидерам совет, как общаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, она предложила им «не обращать внимания».

Захарова призвала игнорировать просьбы Киева о деньгах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если вам позвонит некто, представится президентом Украины, попросит денег, оружия и ненавидеть Россию, не обращайте внимания. Наверняка, наркоман какой-нибудь», – написала она в своем Telegram-канале.

Ранее Захарова саркастически прокомментировала информацию о том, что найденные в Эфиопии останки беспозвоночного было решено назвать в честь Зеленского.

Также Захарова заявила, что западные политики устали от президента Украины, который досаждает всем, как «монстрик», кусающий своих же создателей.

Напомним, президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза призвал украинских военных взять власть в своих руки, заявив, что с ними проще договориться, чем с «шайкой наркоманов и неонацистов» во главе с Зеленским.

Кроме того, глава Крыма Сергей Аксенов также называл Зеленского наркоманом.

Политика,Владимир Зеленский,Мария Захарова,Сергей Аксенов,Владимир Путин,МИД России,
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