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57 минут назад

Церемонию прощания с Горбачевым сократили на 2 часа

Елена Прошина

Пресс-служба «Горбачёв-фонда» сообщила о сокращении церемонии прощания с Михаилом Горбачёвым на два часа . Об этом пишет «Московский комсомолец».

Церемонию прощания с Горбачевым сократили на 2 часа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Церемония состоится в Колонном зале 3 сентября. Ранее сообщалась, что она продлится до 14:00, но теперь завершение прощания запланировано на 12:00. Доступ будет открыт для всех желающих.

Песков раскрыл подробности прощания с Горбачевым

Похороны первого и последнего президента СССР пройдут на Новодевичьем кладбище. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в церемонии будут элементы государственных похорон, такие как почётный караул. Кроме того, президент России Владимир Путин на церемонии присутствовать не будет из-за занятости. Сообщается, что он уже попрощался с Горбачёвым перед вылетом в Калининград.

Ранее стало известно, что по случаю смерти Горбачева специальное траурное мероприятие проведут в Германии.

Политика,Михаил Горбачев,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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