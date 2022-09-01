Церемонию прощания с Горбачевым сократили на 2 часа

Пресс-служба «Горбачёв-фонда» сообщила о сокращении церемонии прощания с Михаилом Горбачёвым на два часа . Об этом пишет «Московский комсомолец».

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Церемония состоится в Колонном зале 3 сентября. Ранее сообщалась, что она продлится до 14:00, но теперь завершение прощания запланировано на 12:00. Доступ будет открыт для всех желающих.

Похороны первого и последнего президента СССР пройдут на Новодевичьем кладбище. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в церемонии будут элементы государственных похорон, такие как почётный караул. Кроме того, президент России Владимир Путин на церемонии присутствовать не будет из-за занятости. Сообщается, что он уже попрощался с Горбачёвым перед вылетом в Калининград.