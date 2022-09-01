Украинские школьники считали фейком Крымский мост, рассказал Путин

Президент России Владимир Путин во время выступления в Калининграде, посвященного Дню знаний, сделал ряд важных заявлений. В частности, он рассказал о правильном воспитании молодого поколения, специфике СВО и важности раздельного сбора мусора.
Глава государства пояснил, что в 2022 году в школу впервые пошли почти 2 млн детей. Для них это очень важно. У них появятся обязанности, они совершат первый шаг к взрослой жизни.
В целом, по мнению Путина, важным является поиск своего пути, серьезное отношение к здоровью, понимание того, что многое меняется, и приходится перестраиваться, менять профиль своей деятельности.
Глава России заявил, что молодым людям следует внимательно, по-доброму относиться к старшему поколению. Он пояснил, что мягкое отношение к старикам характеризует уровень развития общества.
По его мнению, этот институт нельзя навязывать, внедрять административными методами. Он должен складываться на основе воспитания.
Президент России подчеркнул, что страну не удастся отрезать от мировой науки, так как ряд направлений практически невозможно развивать без российских ученых.
В особенности, это сложно в космической отрасли, в атомной физике, уточнил Путин.
Лидер России поддержал идею калининградских школьников о создании в Калининграде крупного детского всероссийского центра. Он уточнил, что после постройки запланированных культурных объектов вернется к этому предложению.
Глава государства подчеркнул, что следует тщательно работать над интеграцией людей с ограниченными возможностями в обычную среду. Необходимо заботиться о том, чтобы они не испытывали бытовых неудобств. В частности, дома должны быть обеспечены нормальными ступеньками, пандусами.
Владимир Путин рассказал также о спецоперации России на Украине. Он сообщил, что:
* школьники в Херсонской и Запорожской областях, и на других освобожденных территориях практически ничего не знали о совместной истории Украины и России, они искренне считали фейком Крымский мост;
* российским военным очень важна поддержка со стороны российского общества;
* киевские власти целенаправленно создавали антироссийский анклав на территории Украины;
* важней задачей России, ее миссией, является прекращение геноцида на Донбассе, а также защита РФ как таковой.
Он отметил также, что жители Донбасса считают себя частью общего культурного пространства с Россией и русским миром.
По оценке президента, Россия активно развивается, принимаются все необходимые меры для укрепления страны. Вместе с тем, руководство государства действует очень аккуратно, продуманно.
Владимир Путин рассказал о том, что в России постепенно решается проблема переработки мусора. Она остается одной из сложнейших, но темпы развития отрасли все же «неплохие».