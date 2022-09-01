Украинские школьники считали фейком Крымский мост, рассказал Путин

Президент России Владимир Путин во время выступления в Калининграде, посвященного Дню знаний, сделал ряд важных заявлений. В частности, он рассказал о правильном воспитании молодого поколения, специфике СВО и важности раздельного сбора мусора.

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Поиск пути

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Глава государства пояснил, что в 2022 году в школу впервые пошли почти 2 млн детей. Для них это очень важно. У них появятся обязанности, они совершат первый шаг к взрослой жизни.

В целом, по мнению Путина, важным является поиск своего пути, серьезное отношение к здоровью, понимание того, что многое меняется, и приходится перестраиваться, менять профиль своей деятельности.

Отношение к пожилым людям

Глава России заявил, что молодым людям следует внимательно, по-доброму относиться к старшему поколению. Он пояснил, что мягкое отношение к старикам характеризует уровень развития общества.

По его мнению, этот институт нельзя навязывать, внедрять административными методами. Он должен складываться на основе воспитания.

Мировая наука и Россия

Президент России подчеркнул, что страну не удастся отрезать от мировой науки, так как ряд направлений практически невозможно развивать без российских ученых.

В особенности, это сложно в космической отрасли, в атомной физике, уточнил Путин.

В Калининграде могут создать детский центр по образцу «Артека»

Лидер России поддержал идею калининградских школьников о создании в Калининграде крупного детского всероссийского центра. Он уточнил, что после постройки запланированных культурных объектов вернется к этому предложению.

Люди с ограниченными возможностями

Глава государства подчеркнул, что следует тщательно работать над интеграцией людей с ограниченными возможностями в обычную среду. Необходимо заботиться о том, чтобы они не испытывали бытовых неудобств. В частности, дома должны быть обеспечены нормальными ступеньками, пандусами.

Задачи, цели и специфика СВО

Владимир Путин рассказал также о спецоперации России на Украине. Он сообщил, что:

* школьники в Херсонской и Запорожской областях, и на других освобожденных территориях практически ничего не знали о совместной истории Украины и России, они искренне считали фейком Крымский мост;

* российским военным очень важна поддержка со стороны российского общества;

* киевские власти целенаправленно создавали антироссийский анклав на территории Украины;

* важней задачей России, ее миссией, является прекращение геноцида на Донбассе, а также защита РФ как таковой.

Он отметил также, что жители Донбасса считают себя частью общего культурного пространства с Россией и русским миром.

Развитие страны

По оценке президента, Россия активно развивается, принимаются все необходимые меры для укрепления страны. Вместе с тем, руководство государства действует очень аккуратно, продуманно.

Раздельный сбор мусора