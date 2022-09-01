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40 минут назад

Путин пошутил про Крымский мост фразой «я рот открыл»

Lenta.ru

Президент России Владимир Путин на открытом уроке «Разговор о важном» в Калининграде рассказал о считающих Крымский мост фейком украинских детях. Прямую трансляцию мероприятия ведет пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

Путин пошутил про Крымский мост фразой «я рот открыл»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава государства рассказал, что министр просвещения делился с ним итогами поездки в Донбасс.

«Вот он мне вчера рассказывал... Я просто, извините, рот открыл. Дети не знали, что существует Крымский мост... Они даже не знали, что Украина и Россия входили в состав единого государства — Советского Союза. Им так все преподавали», — отметил Путин.

Политика,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
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