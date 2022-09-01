«Наша миссия — войну прекратить». О чем Путин поговорил со школьниками

Владимир Путин в ходе открытого урока «Разговор о важном» заявил, что на территории Украины создавался антироссийский анклав. В связи с этим президент подчеркнул, что участники военной операции защищают не только жителей Донбасса, но и саму Россию. Путин также рассказал, что «у Украины никогда не было государственности до образования Советского Союза», и заявил, что на украинских территориях, занятых российскими военными, школьники считали фейком Крымский мост.

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Президент РФ Владимир Путин в ходе общения со школьниками на открытом уроке "Разговор о важном" в Калининграде рассказал, что целью военной операции является ликвидация "антироссийского анклава", который создается на территории Украины.

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"Все считают, что какая-то агрессия происходит со стороны России сегодня. Но никто не понимает и не знает, что после госпереворота на Украине в 2014 году жители Донецка, Луганска, в значительной своей части Крыма, не захотели признать результаты этого переворота", — сказал президент РФ.

Он заявил, что "против них фактически начали войну, восемь лет ее вели", отметив, что все это "не совсем детская тема, но она достаточно понятная".

"Наша задача, наша миссия, миссия наших солдат, ополченцев Донбасса, - эту войну прекратить, защитить людей. И, конечно, защитить саму Россию, потому что на территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране", — заявил Путин.

Путин подчеркнул, что военные, которые участвуют в боевых действиях, рискуют своим здоровьем, погибают.

"Они должны понимать, за что они отдают свою жизнь. Это чрезвычайно важная вещь. За Россию и за людей, которые на Донбассе живут", — указал глава государства.

Он заявил, что люди, живущие в Донбассе, считают себя частью "общего гуманитарного, культурного, языкового пространства русского мира".

"Школьники не знали, что существует Крымский мост"

Путин также отметил, что школьники на территориях Украины, находящихся сейчас под контролем ВС РФ, не знали о совместной истории России и своего государства, а Крымский мост считали фейком. Президенту об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов, который был в Донецке и на некоторых других территориях.

"Я просто, извините, рот открыл. Школьники даже не знали, что существует Крымский мост. Они считали, что это фейк", — сказал президент.

По его словам, школьники "даже не знали, что Украина и Россия входили в состав одного государства - Советского Союза".

"У Украины никогда не было государственности"

В разговоре с учащимися глава государства также совершил небольшой экскурс в историю, отметив, что "у Украины никогда не было государственности до образования Советского Союза".

"Не было такого государства. После революции 1917 года всякие квазигосударства создавались, а потом при формировании Советского Союза возникла и Украина", — сказал Путин.

По его словам, Коммунистическая партия сформировала союзные республики, "передав в Украину значительную часть исторических российских территорий, включая Донбасс, хотя жители Донбасса этого не хотели".

Президент заявил, что Луганск и Донецк должны были войти в состав России.

"А потом Владимир Ильич Ленин сказал: "Надо перерешать". И отдали в формирующуюся Украину. И никто же этого там не знает", — добавил Путин.

Формула успеха от президента

Путин в ходе открытого урока также поговорил со школьниками об успехе и трудолюбии. Президент подчеркнул, что путь к успеху лежит через умение организовать себя, а также требует целого сочетания факторов.

"Не могу сказать, что я самый дисциплинированный. Мне еще надо над собой работать — это совершенно очевидно. Но дисциплина важна для того, чтобы добиться успеха", — сказал глава государства и отметил, что "дисциплина и прочее не должны вести к какой-то зашоренности".

По его мнению, нужна мотивация для достижения цели, широкий взгляд на проблемы, чувство ответственности и творческий подход. Еще одной составляющей успеха, по словам Путина, является трудолюбие.

"Трудолюбие вообще — это отдельный талант, это не просто, извините, резиновая попа. Это талант заставить себя работать и уметь это делать продуктивно", — сказал президент.

Путин признался, что его устраивает то, как сложилась его жизнь, и подчеркнул, что "главное для человека — найти себя".

"Я вам этого и желаю", — резюмировал глава государства.