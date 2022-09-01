Путин рассказал о намерении посетить саммит ШОС в сентябре

Отмечается, что Владимир Путин участвовал по видеосвязи в церемонии открытия школ с обучением на русском языке в Таджикистане. Президент напомнил своему коллеге о том, что скоро состоится международный саммит.

«До встречи... в Самарканде», - сказал глава государства.

Лидер КНР Си Цзиньпин заявил ранее, что планирует посетить саммит ШОС, который пройдет в Самарканде 15-16 сентября. Ради встречи с Путиным он даже изменит свои планы.

Эксперты отметили, что руководитель Китая принял решение после визита главы Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Эта поездка была крайне негативно воспринята в Пекине.