Путин рассказал о намерении посетить саммит ШОС в сентябре

Президент России Владимир Путин во время видеоконференции напомнил главе Таджикистана Эмомали Рахмону о встрече на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом пишет РИА «Новости».
Отмечается, что Владимир Путин участвовал по видеосвязи в церемонии открытия школ с обучением на русском языке в Таджикистане. Президент напомнил своему коллеге о том, что скоро состоится международный саммит.
«До встречи... в Самарканде», - сказал глава государства.
Лидер КНР Си Цзиньпин заявил ранее, что планирует посетить саммит ШОС, который пройдет в Самарканде 15-16 сентября. Ради встречи с Путиным он даже изменит свои планы.
Эксперты отметили, что руководитель Китая принял решение после визита главы Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Эта поездка была крайне негативно воспринята в Пекине.
Военные аналитики Британии с опаской отнеслись к крупным международным маневрам «Восток-2022». Они предположили, что они свидетельствуют о возможном военном союзе Китая и России.