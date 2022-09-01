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1 час назад

Путин рассказал о намерении посетить саммит ШОС в сентябре

Рамблер

Президент России Владимир Путин во время видеоконференции напомнил главе Таджикистана Эмомали Рахмону о встрече на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что Владимир Путин участвовал по видеосвязи в церемонии открытия школ с обучением на русском языке в Таджикистане. Президент напомнил своему коллеге о том, что скоро состоится международный саммит.

«До встречи... в Самарканде», - сказал глава государства.

Лидер КНР Си Цзиньпин заявил ранее, что планирует посетить саммит ШОС, который пройдет в Самарканде 15-16 сентября. Ради встречи с Путиным он даже изменит свои планы.

Десять стран захотели стать членами ШОС

Эксперты отметили, что руководитель Китая принял решение после визита главы Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Эта поездка была крайне негативно воспринята в Пекине.

Военные аналитики Британии с опаской отнеслись к крупным международным маневрам «Восток-2022». Они предположили, что они свидетельствуют о возможном военном союзе Китая и России.

Политика,Видео,Цзиньпин Си,Владимир Путин,Эмомали Рахмонов,Конгресс США,ШОС,
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