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19 минут назад

В Кремле оценили ограничения ЕС на визы для россиян

Мария Иванова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение ЕС ввести визовые ограничения для россиян нелепо и абсурдно. Об этом сообщает ТАСС.

"Это плохо для россиян": Кремль о решении ЕС по визам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В конце августа страны ЕС договорились полностью приостановить облегченный визовый режим с Россией.

В ближайшем будущем россиянам придется платить за визы 80 вместо 35 евро и сталкиваться с большей бюрократией.

«Это плохо для россиян, потому что визы будут получать дольше и сложнее, скорее всего, мы не знаем точно, как это будет, но, скорее всего, будет дольше и сложнее», - подчеркнул Песков.

В то же время, по его словам, это решение сделает ситуацию более сложной и для европейцев.

«Это очередное нелепое решение из серии вот такого продолжающегося абсурда», - подчеркнул он.

Песков не ответил, введет ли Россия аналогичные визовые ограничения для европейцев. Он подчеркнул, что Москва продолжит принимать меры, «наилучшим образом соответствующие ее интересам».

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Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что России не стоит «закрываться» и отвечать на визовые ограничения взаимностью, наказывая простых европейцев.

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