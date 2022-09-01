"Это плохо для россиян": Кремль о решении ЕС по визам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение ЕС ввести визовые ограничения для россиян нелепо и абсурдно. Об этом сообщает ТАСС.
В конце августа страны ЕС договорились полностью приостановить облегченный визовый режим с Россией.
В ближайшем будущем россиянам придется платить за визы 80 вместо 35 евро и сталкиваться с большей бюрократией.
«Это плохо для россиян, потому что визы будут получать дольше и сложнее, скорее всего, мы не знаем точно, как это будет, но, скорее всего, будет дольше и сложнее», - подчеркнул Песков.
В то же время, по его словам, это решение сделает ситуацию более сложной и для европейцев.
«Это очередное нелепое решение из серии вот такого продолжающегося абсурда», - подчеркнул он.
Песков не ответил, введет ли Россия аналогичные визовые ограничения для европейцев. Он подчеркнул, что Москва продолжит принимать меры, «наилучшим образом соответствующие ее интересам».
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что России не стоит «закрываться» и отвечать на визовые ограничения взаимностью, наказывая простых европейцев.