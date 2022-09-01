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1 час назад

Песков сообщил, что похороны Горбачева пройдут с элементами государственных

ТАСС

Прощание с бывшим советским лидером Михаилом Горбачевым пройдет с элементами государственных похорон, сказал в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Там будут элементы государственных похорон", - ответил он на вопрос, будет ли у похорон Горбачева статус государственных. Так, по словам Пескова, будет почетный караул, прощание, государство также будет оказывать помощь в организации похорон.

Песков при этом не ответил на вопрос, какие элементы государственных похорон будут отсутствовать.

"Мне нужно уточнить точно, какой набор [предусмотрен] для государственных похорон. Я затрудняюсь правильно ответить, не буду этого делать", - сказал пресс-секретарь президента.

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Горбачев умер во вторник в Москве на 92-м году жизни. Прощание с ним в колонном зале Дома союзов и похороны на Новодевичьем кладбище пройдут в субботу, 3 сентября. Президент РФ Владимир Путин в четверг посетил ЦКБ, чтобы проститься с Горбачевым.

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