В Совфеде обратились к европейским странам

Европейским странам, которые «посматривают в сторону России», необходимо учить уроки истории Второй мировой войны. Таким образом к ним обратился первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в Telegram.

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По словам сенатора, в настоящее время «ситуация до боли напоминает начало Второй мировой войны». Он отметил, что «поджигатели войны» — Германия, Польша, Великобритания и Франция — снова алчно и кровожадно посматривают в сторону России.

«Так и хочется сказать поджигателям войны: господа, учите историю», — подчеркнул Джабаров.