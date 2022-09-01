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36 минут назад

В Совфеде обратились к европейским странам

Lenta.ru

Европейским странам, которые «посматривают в сторону России», необходимо учить уроки истории Второй мировой войны. Таким образом к ним обратился первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в Telegram.

В Совфеде обратились к европейским странам
Фото: ТАССТАСС

По словам сенатора, в настоящее время «ситуация до боли напоминает начало Второй мировой войны». Он отметил, что «поджигатели войны» — Германия, Польша, Великобритания и Франция — снова алчно и кровожадно посматривают в сторону России.

«Так и хочется сказать поджигателям войны: господа, учите историю», — подчеркнул Джабаров.

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года вторжением нацистской Германии в Польшу. 17 сентября на польскую территорию вошли советские войска. Результатом военной операции стал раздел Польши между Третьим рейхом и СССР.

Политика,Владимир Джабаров,Совет Федерации,
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