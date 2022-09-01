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48 минут назад

Названы две цели десанта ВСУ на Запорожской АЭС

Lenta.ru

Десант Вооруженных сил Украины (ВСУ), высадившийся в Запорожской области, мог преследовать две цели: создать условия для радиоактивного заражения местности, что стало бы препятствием для визита миссии МАГАТЭ, и захватить АЭС, взяв над ней полный контроль. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный специалист Алексей Леонков.

Названы две цели десанта ВСУ на Запорожской АЭС
Фото: ТАССТАСС

Российская армия потопила две баржи с тактическим десантом ВСУ у Водяного вблизи Запорожской АЭС. Об этом заявил журналистам в четверг, 1 сентября, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Представитель ведомства уточнил, что противника удалось засечь около 7 утра в нескольких километрах от ЗАЭС. По данным Конашенкова, украинские военные произвели высадку на двух самоходных баржах, вышедших из Никополя.

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«У украинского десанта могло быть две цели, — предположил Леонков. — Первая — диверсионная. Они могли создать условия, которые привели бы к радиоактивному заражению местности: подложили бы взрывчатку, взорвали и ушли. Тогда МАГАТЭ, естественно, не смогло бы попасть на зараженную территорию».

Второй возможной целью эксперт считает захват и контроль над территорией АЭС. По его словам, была информация о том, что после первой десантной группы пошла еще и вторая, большая по численности, которая и могла осуществить захват территории.

«Тогда все международные сообщества начали бы давить на Россию, и Украина обрела бы полный контроль. Боевые действия тогда уже бы не осуществлялись, а миссия МАГАТЭ нашла бы огромное количество "доказательств", что вина за все происходящее лежит исключительно на России», — считает собеседник «Ленты.ру».

Он объяснил, что на данный момент РФ обладает исчерпывающими доказательствами того, что ответственность за угрозу безопасности АЭС лежит на ВСУ, то же подтвердили бы и жители Энергодара. К тому же, на территории осталось большое количество осколков снарядов, ракет, использовавшихся украинской стороной.

«На месте, вероятно, будут специалисты из РосаРосатома, персонал ЗАЭС, предъявят наводчиков, которых поймала военно-гражданская администрация. МАГАТЭ получит огромное количество доказательств того, что весь мир радиоактивной опасности подвергла именно Украина. Естественно, что Киев этого не хочет», — заключил Леонков.

Ранее российское ведомство доложило, что ВСУ обстреливают место встречи миссии МАГАТЭ рядом с Запорожской АЭС. В Минобороны разъяснили, что четыре снаряда разорвались в 400 метрах от первого энергоблока.

Политика,Алексей Леонков,Игорь Конашенков,Минобороны России,МАГАТЭ,Росатом,
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