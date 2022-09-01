Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал «жалкими людьми» европейских политиков, которые хотят ограничить выдачу виз россиянам. Россия не будет идти по этому пути. Об этом пишет РИА Новости.
В ходе своей речи на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО Лавров отметил, что Россия не будет самоизолироваться в ответ на «шенгенские стены», которые Запад пытается выстроить. По его словам, на такие действия не нужно отвечать взаимностью и коллективно наказывать граждан европейских стран.
«Запад будет тратить ночи и дни, обсуждая, кому давать шенгенскую визу, сколько раз на въезде в Шенгенскую зону спрашивать у человека, за кого он, за красных или за белых, чей Крым по три раза. Это смешно, эти люди жалки. Мы не должны идти по этому пути, отвечать глупостью на глупость», - сказал министр.
При этом он подчеркнул, что Россия не исключает взаимного ответа, однако его надо использовать целенаправленно против организаторов таких антироссийских санкций.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что приостановка соглашения об упрощенном порядке выдачи виз между Россией и ЕС приведет к сокращению выдачи виз для россиян. Кроме того, получение шенгенских виз станет для россиян более сложным и длительным.