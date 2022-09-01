«Запад будет тратить ночи и дни, обсуждая, кому давать шенгенскую визу, сколько раз на въезде в Шенгенскую зону спрашивать у человека, за кого он, за красных или за белых, чей Крым по три раза. Это смешно, эти люди жалки. Мы не должны идти по этому пути, отвечать глупостью на глупость», - сказал министр.