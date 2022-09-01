Bloomberg: Путин одним маневром бросил Западу вызов

В России 1 сентября начались крупные военные учения «Восток-2022» с участием Китая и Индии. По версии Bloomberg, этими маневрами президент РФ Владимир Путин бросает вызов США.

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В учениях «Восток-2022», которые продлятся с 1 по 7 сентября, будут задействованы более 50 тыс. военнослужащих и 5 тыс. единиц военной техники, в том числе более 140 самолетов и 60 боевых кораблей.

Маневры пройдут на семи полигонах Восточного военного округа, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

В маневрах принимают участие государства-члены и партнеры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и возглавляемой Россией Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Таким образом, среди участников - военные Китая, Индии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении, Азербайджана, Таджикистана, Сирии, Алжира, Монголии, Лаоса и Никарагуа.

В Китае заявили, что учения в этом году будут сосредоточены на возможных угрозах, особенно со стороны США в Тихоокеанском регионе.

«В то время как США заигрывают с Индией как с оборонным партнером и призывают ее не подрывать международные санкции против России, правительство Нью-Дели отправляет на учения небольшой военный отряд из 75 человек», - отмечает агентство.

В их число входят представители войск гуркхов и военно-морского флота и авиации Индии.