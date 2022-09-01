В Кремле обсудили сроки проведения референдумов в республиках Донбасса

Кремль рассматривает возможность проведения референдумов о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик до конца осени. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

Фото: Сергей Аверин/РИА «Новости» Сергей Аверин/РИА «Новости»

Отмечается, что в начале подготовки к референдумам российские власти исходили из от того, что они пройдут в «близкой или отдаленной перспективе». Близкая подразумевала проведение мероприятия в сентябре, а отдаленная — в ноябре. По словам одного из источников, рассматривался промежуток с 11 сентября (Единый день голосования в России. — Газета.Ru) до 4-7 ноября.

Представители Кремля уточнили РБК, что в сентябре референдумы, скорее всего, проведены не будут. Сейчас обсуждаются варианты их проведения в октябре или ноябре. При этом одна из возможных дат — 4 ноября, то есть День народного единства.

Тем не менее, как подчеркнули в агентстве, эта информация является предварительной, так как окончательное решение будет зависеть от военной ситуации.