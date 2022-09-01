Матвиенко заявила, что РФ хватит ресурсов для победного исхода спецоперации

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что России хватит ресурсов для победы в специальной военной операции на Украине, от исхода которой зависит будущее РФ и мира.

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Об этом она написала в своем блоге на сайте Совфеда. Как указала политик, "не вызывает сомнений, что у нас хватит ресурсов для победы – ресурсов не только материальных, но и интеллектуальных, моральных". По ее словам, от исхода спецоперации зависит не только существование России "как целостного, суверенного, сильного государства, но и то, каким будет мир после" ее окончания.

"Продолжит ли он и далее движение в сторону многополярной модели, утверждения в международных отношениях принципов равноправия, сотрудничества, справедливости. Или же США, их союзники установят свою глобальную гегемонию", - написала Матвиенко.

Она также отметила, что спустя полгода "хорошо видно, насколько велика была угроза, нависшая" над РФ, насколько своевременным было решение о проведении спецоперации. Ранее президент России Владимир Путин объяснил решение о проведении спецоперации на Украине и пообещал, что все ее цели будут выполнены.