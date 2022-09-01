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1 час назад

Матвиенко заявила, что России хватит ресурсов для победного исхода спецоперации

Газета.Ruиещё 4

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что России хватит ресурсов для победы в специальной военной операции на Украине, от исхода которой зависит будущее РФ и мира.

Матвиенко заявила, что РФ хватит ресурсов для победного исхода спецоперации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом она написала в своем блоге на сайте Совфеда. Как указала политик, "не вызывает сомнений, что у нас хватит ресурсов для победы – ресурсов не только материальных, но и интеллектуальных, моральных". По ее словам, от исхода спецоперации зависит не только существование России "как целостного, суверенного, сильного государства, но и то, каким будет мир после" ее окончания.

"Продолжит ли он и далее движение в сторону многополярной модели, утверждения в международных отношениях принципов равноправия, сотрудничества, справедливости. Или же США, их союзники установят свою глобальную гегемонию", - написала Матвиенко.

Она также отметила, что спустя полгода "хорошо видно, насколько велика была угроза, нависшая" над РФ, насколько своевременным было решение о проведении спецоперации. Ранее президент России Владимир Путин объяснил решение о проведении спецоперации на Украине и пообещал, что все ее цели будут выполнены.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Политика,Валентина Матвиенко,Владимир Путин,Совет Федерации,
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