В Совфеде высмеяли планы США по назначению посла в Арктике

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров назвал планы США по назначению посла в Арктике "отличной идеей". В своем Telegram-канале он задался вопросом, кому американскому дипломат может вручить верительные грамоты в случае появления соответствующей должности.

Фото: Нина Зотина/РИА «Новости» Нина Зотина/РИА «Новости»

"Отличная идея. Один только вопрос, куда будет направлен запрос на получение агремана, и кому назначенный посол в Арктике будет вручать верительные грамоты? Никак первому попавшемуся белому медведю", - написал Джабаров.

Информация о том, что президент США Джо Байден рассматривает возможность введения должности посла в Арктике появилась еще 26 августа. По данным американских СМИ, Вашингтон может пойти на этот шаг из-за "нарастающем борьбы" с Москвой и Пекином в данном регионе.