В Совфеде высмеяли планы США по назначению посла в Арктике

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров назвал планы США по назначению посла в Арктике "отличной идеей". В своем Telegram-канале он задался вопросом, кому американскому дипломат может вручить верительные грамоты в случае появления соответствующей должности.
"Отличная идея. Один только вопрос, куда будет направлен запрос на получение агремана, и кому назначенный посол в Арктике будет вручать верительные грамоты? Никак первому попавшемуся белому медведю", - написал Джабаров.
Информация о том, что президент США Джо Байден рассматривает возможность введения должности посла в Арктике появилась еще 26 августа. По данным американских СМИ, Вашингтон может пойти на этот шаг из-за "нарастающем борьбы" с Москвой и Пекином в данном регионе.
Предполагается, что возможный посол США в Арктике будет работать с партнерами из арктических и неарктических стран. Ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал сотрудничество России и Китая в Арктике вызовом для интересов альянса.