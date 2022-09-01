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33 минуты назад

В Совфеде высмеяли планы США по назначению посла в Арктике

Газета.Ru

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров назвал планы США по назначению посла в Арктике "отличной идеей". В своем Telegram-канале он задался вопросом, кому американскому дипломат может вручить верительные грамоты в случае появления соответствующей должности.

В Совфеде высмеяли планы США по назначению посла в Арктике
Фото: Нина Зотина/РИА «Новости»Нина Зотина/РИА «Новости»

"Отличная идея. Один только вопрос, куда будет направлен запрос на получение агремана, и кому назначенный посол в Арктике будет вручать верительные грамоты? Никак первому попавшемуся белому медведю", - написал Джабаров.

Информация о том, что президент США Джо Байден рассматривает возможность введения должности посла в Арктике появилась еще 26 августа. По данным американских СМИ, Вашингтон может пойти на этот шаг из-за "нарастающем борьбы" с Москвой и Пекином в данном регионе.

Предполагается, что возможный посол США в Арктике будет работать с партнерами из арктических и неарктических стран. Ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал сотрудничество России и Китая в Арктике вызовом для интересов альянса.

Политика,Владимир Джабаров,Йенс Столтенберг,Джозеф Байден,Комитет Совета Федерации по международным делам,НАТО,Совет Федерации,
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