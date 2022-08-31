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17 минут назад

Отпевания Горбачева не будет – СМИ

Москва24

Отпевания бывшего президента СССР Михаила Горбачева не будет, сообщает РИА Новости со ссылкой на близкий к семье источник.

Отпевания Горбачева не будет
Фото: TACC/Maxim Shipenkov/EPATACC/Maxim Shipenkov/EPA

"Нет, отпевания не будет", – отметил он.

Михаил Горбачев умер 30 августа. О смерти политика сообщили в Центральной клинической больнице. Уточнялось, что Горбачев скончался от тяжелой и продолжительной болезни.

По данным СМИ, политик почти все последнее время находился в медучреждении. Там ему оказывали паллиативную помощь.

В СМИ сообщали, что Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой. Позже Песков уточнил, что решение об организации траурной церемонии примут 31 августа.

Узнав о смерти Горбачева, Путин выразил соболезнования его родным и близким.

Политика,Михаил Горбачев,Владимир Путин,
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