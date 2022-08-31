Названо неразрешимое противоречие наследия Горбачева

В наследии недавно ушедшего первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева сохраняется неразрешимое противоречие: на Западе он ассоциируется с окончанием холодной войны, а в России — с разрухой эпохи 90-х годов и продолжающимися по сей день потрясениями. Об этом заявил шведский политолог, доцент Института исследований России и Евразии (IRES) Уппсальского университета Грегори Саймонс в комментарии «Ленте.ру».