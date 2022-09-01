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24 минуты назад

МИД РФ указал Европе на нарушение договора с Россией

Ura.Ruиещё 6

Односторонняя приостановка действия договора об упрощенном визовом режиме между Россией и Евросоюзом является прямым его нарушением. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова опубликованы на официальном сайте МИДа.

«Хотим напомнить, что Соглашение Россия-ЕС об упрощении выдачи виз 2006 года — это не какой-то „подарок“ ЕС россиянам или односторонняя уступка, как пытаются представить некоторые в Евросоюзе, а совместно выработанный взаимовыгодный механизм обеспечения трансграничных контактов граждан России и ЕС. Евросоюз в очередной раз демонстрирует подлинные цели своей политики. Речь идет о грубом нарушении принципов свободы передвижения, закрепленных в Международном пакте о гражданских правах. Теперь уже всем очевидно, что заявления последних лет о том, что санкционная политика ЕС не направлена против обычных граждан России, ничего общего с действительностью не имеют», — заявила Захарова.

"Это плохо для россиян": Кремль о решении ЕС по визам

Ранее Евросоюз решил расторгнуть соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией, пишет RT. Теперь россияне будут тратить значительно больше времени для получения шенгенской визы.

Политика,Видео,Мария Захарова,МИД России,ЕС,
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