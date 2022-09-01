«Хотим напомнить, что Соглашение Россия-ЕС об упрощении выдачи виз 2006 года — это не какой-то „подарок“ ЕС россиянам или односторонняя уступка, как пытаются представить некоторые в Евросоюзе, а совместно выработанный взаимовыгодный механизм обеспечения трансграничных контактов граждан России и ЕС. Евросоюз в очередной раз демонстрирует подлинные цели своей политики. Речь идет о грубом нарушении принципов свободы передвижения, закрепленных в Международном пакте о гражданских правах. Теперь уже всем очевидно, что заявления последних лет о том, что санкционная политика ЕС не направлена против обычных граждан России, ничего общего с действительностью не имеют», — заявила Захарова.