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20 минут назад

Лавров: никаких трагических катастроф в мире не предвидится

Илья Родин

Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду, 31 августа, во время выступления на просветительском марафоне «Знание» сделал ряд важных заявлений. Он рассказал о международной повестке, сделал прогноз в области дальнейшего взаимодействия с западными странами. Об этом пишет ТАСС.

Лавров: никаких трагических катастроф в мире не предвидится
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Тяжелый период: «мракобесие» и катастрофы

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«Нельзя поддаваться негативным эмоциям, опускать руки. Никаких трагических катастроф я не предвижу», - подчеркнул Сергей Лавров. Он пояснил, что лидеры многих стран стремятся к равноправному, взаимовыгодному сотрудничеству.

Министр уточнил, что после того, как западные государства переживут «период мракобесия», у них все же будет возможность вернуться в мировое сообщество, но уже на условиях, которые устроят всех - то есть, на принципах суверенного равенства.

Дипломатическое присутствие в РФ

Лавров полагает, что предпосылки для нормального взаимодействия с западными странами все еще есть. Они заключаются в том, что США и ЕС стараются сохранить свое дипломатическое присутствие в России. Оно необходимо им для того, чтобы остались какие либо, пусть минимальные, каналы коммуникации с Москвой.

Взаимодействие со странами Азии, Африки и Латинской Америки

Глава МИД сообщил, что из недружественных государств вернулись порядка 200 российских дипломатов. В настоящее время 90% из них получили должности в центральном аппарате ведомства, либо в дипмиссиях в государствах Латинской Америки, Африки и Азии.

Лавров рассказал, что в планах внешнеполитического ведомства расширение дипломатического присутствия в странах СНГ.

Приднестровье и Молдавия

Руководство Приднестровья и Россия выступают за диалог с Кишиневом. Но власти Молдавии не идут на прямой контакт, не пытаются найти разумные компромиссы, уточнил дипломат.

Он предположил, что на политику Молдавии оказывают значительное влияние США и ЕС, вследствие чего Кишинев «рассчитывает на какой-то недипломатический вариант решения этой проблемы».

Противостояние с Западом

Лавров полагает, что на стороне России «большая группа стран», а также Устав ООН. Но все же Москве в глобальном противостоянии с Западом следует полагаться только на себя, рассчитывать на свои силы и средства.

Министр добавил, что обещания лидеров западного мира о нерасширении НАТО, о неукоснительном следовании принципам безопасности фактически «ушли в мусорную яму».

Ответ России на действия Запада

По оценке главы МИД, западные страны все сильнее давят на Россию в экономическом и политическом планах. Тем самым, лидеры недружественных государств подрывают «все основы миропорядка, который опирался на продвигавшиеся самим же Западом принципы глобализации».

Москва, подчеркнул Лавров, будет принимать ответные меры. Кремль будет действовать « жестко, но не во вред себе».

Политика,Сергей Лавров,МИД России,НАТО,ООН,ЕС,
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