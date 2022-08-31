Россия снова расширила антиканадский список санкций

Министерство иностранных дел России заявило о введении персональных санкций в отношении ряда граждан Канады . Как отмечается в сообщении ведомства, ограничения вводятся в связи «со всё новыми санкциями, которые вводит против граждан России правящий режим премьера Джастина Трюдо , приверженный русофобскому курсу». В список отечественного МИДа попали 55 граждан Канады.

Россия уже не в первый раз вводит персональные санкции против граждан Канады. По состоянию на конец августа под ограничения попали уже более 750 канадцев, в том числе чиновники из аппарата вице-премьера Христи Фриланд, военные и бизнесмены, главы отделений Канадского украинского конгресса (КУК), журналисты, певица Шанталь Кревязук, а также протестантский пастор и католический священник.