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10 минут назад

Россия снова расширила антиканадский список санкций

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Министерство иностранных дел России заявило о введении персональных санкций в отношении ряда граждан Канады. Как отмечается в сообщении ведомства, ограничения вводятся в связи «со всё новыми санкциями, которые вводит против граждан России правящий режим премьера Джастина Трюдо, приверженный русофобскому курсу». В список отечественного МИДа попали 55 граждан Канады.

Россия снова расширила антиканадский список санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Въезд в Российскую Федерацию закроют, исходя из принципа взаимности, для 55 высокопоставленных военных, политиков и общественных деятелей Канады.

Среди внесённых в список:

  • публицист и ЛГБТ-активист Адам Живо;
  • экс-генсек Amnesty International Алекс Неве;
  • исполнительный директор Консервативной партии Канады Уэйн Бенсон;
  • заместитель командующего ВВС Канады Колин Кейвер;
  • политолог Жозеф Бушар.

Россия уже не в первый раз вводит персональные санкции против граждан Канады. По состоянию на конец августа под ограничения попали уже более 750 канадцев, в том числе чиновники из аппарата вице-премьера Христи Фриланд, военные и бизнесмены, главы отделений Канадского украинского конгресса (КУК), журналисты, певица Шанталь Кревязук, а также протестантский пастор и католический священник.

Политика,Джастин Трюдо,МИД России,Консервативная партия,Amnesty International,
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