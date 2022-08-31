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1 час назад

Путин высказался о ситуации с лесными пожарами в регионах России

Lenta.ruиещё 2

Ситуация с лесными пожарами в регионах России в целом меняется в позитивном ключе, заявил президент страны Владимир Путин. Его высказывание приводит ТАСС.

Путин высказался о ситуации с лесными пожарами
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В то же время глава государства отметил, что по ситуации с природными пожарами возникают новые вопросы, требующие особого внимания.

Путин на совещании с правительством в среду, 31 августа, заслушал доклад вице-премьера Дмитрия Григоренко, который выезжал в Рязанскую область, где бушуют пожары.

«Там ситуация меняется в некоторых местах, меняется в целом в позитивном ключе. Но возникают и новые вопросы, требующие особого внимания», — пояснил президент.

Политика,Дмитрий Григоренко,Владимир Путин,
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