Путин высказался о ситуации с лесными пожарами

Ситуация с лесными пожарами в регионах России в целом меняется в позитивном ключе, заявил президент страны Владимир Путин. Его высказывание приводит ТАСС.

В то же время глава государства отметил, что по ситуации с природными пожарами возникают новые вопросы, требующие особого внимания.

Путин на совещании с правительством в среду, 31 августа, заслушал доклад вице-премьера Дмитрия Григоренко, который выезжал в Рязанскую область, где бушуют пожары.