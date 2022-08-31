В Госдуме предложили ввести дни с запретом на продажу алкоголя

«Я бы и 1 сентября, и в день выпускных, в день последних звонков, в День защиты детей по всей стране запретил продажу алкоголя. Чем больше таких дней, когда алкоголь будет недоступен, тем лучше. Полностью, к сожалению, нам тяжело отказаться от этого зелья, ведь у нас многие люди любят употреблять смертельные яды (алкоголь - прим. Агентства «Москва») себе вовнутрь ради химического синтеза веселья, ради химической радости, а не настоящей. Если им не дать отравиться, то они впадают в депрессию, в агрессию, становятся неадекватными. Поэтому мы вынуждены мириться. Но чем больше мы будем пропагандировать отказ от алкоголя, тем больше людей задумаются, что алкоголь - это яд, и тем лучше для нас это будет», - сказал Милонов.