В Госдуме предложили ввести дни с запретом на продажу алкоголя

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов («Единая Россия») предложил ввести дни с всероссийским запретом на продажу алкоголя. Об этом он сообщил Агентству городских новостей «Москва».
«Я бы и 1 сентября, и в день выпускных, в день последних звонков, в День защиты детей по всей стране запретил продажу алкоголя. Чем больше таких дней, когда алкоголь будет недоступен, тем лучше. Полностью, к сожалению, нам тяжело отказаться от этого зелья, ведь у нас многие люди любят употреблять смертельные яды (алкоголь - прим. Агентства «Москва») себе вовнутрь ради химического синтеза веселья, ради химической радости, а не настоящей. Если им не дать отравиться, то они впадают в депрессию, в агрессию, становятся неадекватными. Поэтому мы вынуждены мириться. Но чем больше мы будем пропагандировать отказ от алкоголя, тем больше людей задумаются, что алкоголь - это яд, и тем лучше для нас это будет», - сказал Милонов.
По его мнению, Москва и Санкт-Петербург должны ввести такие ограничения на продажу алкоголя.
«Я думаю, что столичные города должны символизировать чистоту помыслов и освободиться от алкогольной зависимости», - добавил депутат.
Ранее «Известия» сообщили, что в 2022 году в 47 регионах России местные власти запретили продавать спиртное 1 сентября. Отмечается, что на федеральном уровне закон никак не регулирует продажи алкоголя именно в День знаний, но региональные власти могут самостоятельно ужесточать правила.