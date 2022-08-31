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1 час назад

В Госдуме предложили ввести дни с всероссийским запретом на продажу алкоголя

Агентство «Москва»

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов («Единая Россия») предложил ввести дни с всероссийским запретом на продажу алкоголя. Об этом он сообщил Агентству городских новостей «Москва».

В Госдуме предложили ввести дни с запретом на продажу алкоголя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я бы и 1 сентября, и в день выпускных, в день последних звонков, в День защиты детей по всей стране запретил продажу алкоголя. Чем больше таких дней, когда алкоголь будет недоступен, тем лучше. Полностью, к сожалению, нам тяжело отказаться от этого зелья, ведь у нас многие люди любят употреблять смертельные яды (алкоголь - прим. Агентства «Москва») себе вовнутрь ради химического синтеза веселья, ради химической радости, а не настоящей. Если им не дать отравиться, то они впадают в депрессию, в агрессию, становятся неадекватными. Поэтому мы вынуждены мириться. Но чем больше мы будем пропагандировать отказ от алкоголя, тем больше людей задумаются, что алкоголь - это яд, и тем лучше для нас это будет», - сказал Милонов.

По его мнению, Москва и Санкт-Петербург должны ввести такие ограничения на продажу алкоголя.

«Я думаю, что столичные города должны символизировать чистоту помыслов и освободиться от алкогольной зависимости», - добавил депутат.

Ранее «Известия» сообщили, что в 2022 году в 47 регионах России местные власти запретили продавать спиртное 1 сентября. Отмечается, что на федеральном уровне закон никак не регулирует продажи алкоголя именно в День знаний, но региональные власти могут самостоятельно ужесточать правила.

Политика,Виталий Милонов,Единая Россия,Госдума,
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