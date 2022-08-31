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1 час назад

Россия отказалась от переговоров с США в Женеве

Мария Иванова

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россию больше не устраивает Женева в качестве площадки для переговоров с США. Об этом сообщает РИА Новости.

Россия отказалась от переговоров с США в Женеве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Рябков заявил, что роль Швейцарии как площадки для переговоров России и США «резко упала» из-за позиции Берна по украинскому кризису.

По его словам, речь идет о «полном слиянии» подхода Швейцарии с подходом Евросоюза.

«Нас не устраивает эта платформа, мы будем искать альтернативы», - заключил Рябков.

Ранее США заявили, что не стремятся назначит конкретную дату для переговоров с Россией по соглашению, которое должно прийти на смену Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

В Госдепартаменте подчеркивали, что готовы назначить переговоры сразу после того, как Россия «проявит добрую волю» в украинском кризисе.

Политика,Сергей Рябков,МИД России,Госдеп США,ЕС,
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