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17 минут назад

Прощание с Горбачевым состоится 3 сентября

Москва24иещё 3

Траурная церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым состоится в субботу, 3 сентября. Об этом сообщает общественный деятель Алексей Венедиктов в своем телеграм-канале.

"Прощание с МС (Михаилом Сергеевичем) состоится в субботу. Детали уточняются", – написал Венедиктов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что заявление о том, пойдет ли Путин на прощание с Горбачевым, Кремль сделает позже, сообщает ТАСС.

Песков ответил на вопрос о государственных похоронах Горбачева

Михаил Горбачев умер 30 августа. О смерти политика сообщили в Центральном клинической больнице. Уточнялось, что Горбачев скончался от тяжелой и продолжительной болезни.

По данным СМИ, политик почти все последнее время находился в медучреждении. Там ему оказывали паллиативную помощь.

В СМИ сообщали, что Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой. Позже Песков уточнил, что решение об организации траурной церемонии примут 31 августа.

Узнав о смерти Горбачева, Путин выразил соболезнования его родным и близким.

Политика,Видео,Алексей Венедиктов,Михаил Горбачев,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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