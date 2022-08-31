Траурная церемония прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым состоится в субботу, 3 сентября. Об этом сообщает общественный деятель Алексей Венедиктов в своем телеграм-канале.

"Прощание с МС (Михаилом Сергеевичем) состоится в субботу. Детали уточняются", – написал Венедиктов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что заявление о том, пойдет ли Путин на прощание с Горбачевым, Кремль сделает позже, сообщает ТАСС.

Михаил Горбачев умер 30 августа. О смерти политика сообщили в Центральном клинической больнице. Уточнялось, что Горбачев скончался от тяжелой и продолжительной болезни.

По данным СМИ, политик почти все последнее время находился в медучреждении. Там ему оказывали паллиативную помощь.

В СМИ сообщали, что Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой. Позже Песков уточнил, что решение об организации траурной церемонии примут 31 августа.