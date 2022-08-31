Экс-президент Михаил Горбачев мог сохранить СССР, поскольку Беловежское соглашение было незаконно, об этом его предупреждал мэр Ленинграда Анатолий Собчак. О деталях их разговора вспомнила вдова первого мэра Санкт-Петербурга, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Нарусова, передает Ura.ru.

Она отметила, что Собчак принес Горбачеву результаты общесоюзного референдума, где был вопрос, сохранить Советский Союз или нет. Нарусова подчеркнула, что там был результат «да».

По ее словам, мэр Ленинграда тогда заявил Горбачеву, что это легитимный документ и все происходящее в Беловежье незаконно и равносильно государственному перевороту.

«Но здесь Горбачев оказался слаб и не смог воспользоваться тем, что он и президент страны, и верховный главнокомандующий»», — объяснила сенатор.

Тем не менее она допустила, что своим решением Горбачев смог избежать конфликта с будущим первым президентом Российской Федерации Борисом Ельциным.

«Это тоже очень важный факт, который хорошо его характеризует, потому что избежать крови при политическом противостоянии было очень важно. В последующем политики, как вы знаете, крови не избегали и не боялись», —напомнила Нарусова.

Горбачев вернул академика Андрея Сахарова из ссылки, именно он вывел войска из Афганистана и прекратил бессмысленную войну, перечислила вдова Собчака.

«Именно при Горбачеве была свобода прессы, свобода печати и свобода волеизъявления», —подытожила она.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назвал Горбачева олицетворением глобальных перемен в стране и мире.