В Госдуме назвали причину отсутствия спешки в вопросе СВО на Украине

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Лентой.ру» назвал причину отсутствия спешки со специальной военной операцией (СВО) России на Украине. По его словам, ее нет, так как на повестке стоит другой вопрос.