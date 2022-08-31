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59 минут назад

В Кремле оценили позицию Турции по Крыму

Никита Бородкин

Позиция властей Турции по вопросу Крыма не мешает сотрудничеству с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что полуостров должен вновь войти в состав Украины.

«Но Крым — часть РФ, поэтому невозможно то, о чем говорит Эрдоган. Тем не менее это не мешает там, где нам выгодно, взаимодействовать с Турецкой Республикой. Мы высоко ценим усилия Турецкой Республики по расшивке сложных ситуаций, как это было с зерном», — заявил представитель Кремля.

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Песков добавил, что Анкара и Москва продолжат общаться «там, где надо», тем более страны обладают хорошим потенциалом для развития взаимовыгодного сотрудничества.

Политика,Видео,Реджеп Эрдоган,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ЕС,
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