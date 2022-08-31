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1 час назад

В Кремле ответили на требование Турции отдать Крым Украине

Ura.Ru

Требование Турции отдать Крым Украине не мешает Москве взаимодействовать с Анкарой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это не мешает нам взаимодействовать с Турцией там, где выгодно. Мы ценим усилия Анкары по решению сложных ситуаций», — заявил Песков во время марафона «Знание».

Так он отреагировал на требование Турции отдать Крым.

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Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Крым должен войти в состав Украины. О намерении вернуть Крым заявлял президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Life. Регион вошел в состав России в 2014 году после референдума.

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