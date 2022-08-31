Аксенов прокомментировал планы Зеленского эвакуировать крымчан

Глава Крыма Сергей Аксёнов в соцсетях прокомментировал планы президента Украины Владимира Зеленского организовать эвакуацию жителей полуострова на время его «деоккупации».
Аксёнов предположил, что число подобных заявлений будет только расти по мере того, как дела ВСУ на фронте будут ухудшаться.
«Это своего рода «дымовая завеса», которая должна скрыть от украинских граждан военную и экономическую катастрофу. Ведь если руководство Украины говорит о «деоккупации Крыма», значит, не все так плохо, и ВСУ вот-вот всех победят – примерно такая здесь логика. Они и с польской границы будут об этом вещать», - написал он.
Ранее Зеленский намекнул на то, что Киев собирается продолжать практику диверсий и террористических атак в Крыму.