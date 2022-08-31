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28 минут назад

Аксёнов прокомментировал планы Зеленского эвакуировать крымчан

Свободная пресса

Глава Крыма Сергей Аксёнов в соцсетях прокомментировал планы президента Украины Владимира Зеленского организовать эвакуацию жителей полуострова на время его «деоккупации».

Аксенов прокомментировал планы Зеленского эвакуировать крымчан
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Аксёнов предположил, что число подобных заявлений будет только расти по мере того, как дела ВСУ на фронте будут ухудшаться.

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«Это своего рода «дымовая завеса», которая должна скрыть от украинских граждан военную и экономическую катастрофу. Ведь если руководство Украины говорит о «деоккупации Крыма», значит, не все так плохо, и ВСУ вот-вот всех победят – примерно такая здесь логика. Они и с польской границы будут об этом вещать», - написал он.

Ранее Зеленский намекнул на то, что Киев собирается продолжать практику диверсий и террористических атак в Крыму.

Политика,Владимир Зеленский,Сергей Аксенов,
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