Аксенов прокомментировал планы Зеленского эвакуировать крымчан

«Это своего рода «дымовая завеса», которая должна скрыть от украинских граждан военную и экономическую катастрофу. Ведь если руководство Украины говорит о «деоккупации Крыма», значит, не все так плохо, и ВСУ вот-вот всех победят – примерно такая здесь логика. Они и с польской границы будут об этом вещать», - написал он.