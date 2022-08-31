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35 минут назад

«Найдется "такой Путин"»: Валенса вспомнил о планах Горбачева

Алиса Селезнёва

Экс-президент Польши Лех Валенса заявил, что восхищался бывшим генсеком СССР Михаилом Горбачевым, но «не до конца» его понимал. Его слова приводит РИА Новости.

«Найдется "такой Путин"»: Валенса вспомнил о планах Горбачева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Михаил Горбачев – последний генеральный секретарь и первый президент СССР -скончался 30 августа после тяжелой болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским союзом и странами Запада. После его смерти российские и западные политики приносят соболезнования и высказываются о деятельности Горбачева, которая в итоге привела к развалу СССР.

По словам Леха Валенсы, Горбачев вызывал его восхищение.

«Я Горбачевым восхищался, хоть и не до конца его понимал. Он не мог спасти Советский Союз, но хотел спасти Россию. Он считал, что через несколько лет Россия поднимется и найдется «такой Путин», который попытается восстановить утраченные позиции», - заявил он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, исполняющий обязанности премьер-министра Великобритании Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметили, что Горбачев помог прекращению холодной войны между СССР и США и открыл путь в Европу.

В свою очередь генсек ООН Антониу Гутерреш заметил, что Горбачев сумел изменить ход истории и мирно закончить холодную войну, став «единственным в своем роде государственным деятелем».

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