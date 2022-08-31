«Найдется "такой Путин"»: Валенса вспомнил о планах Горбачева

Михаил Горбачев – последний генеральный секретарь и первый президент СССР -скончался 30 августа после тяжелой болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским союзом и странами Запада. После его смерти российские и западные политики приносят соболезнования и высказываются о деятельности Горбачева, которая в итоге привела к развалу СССР.