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1 час назад

Песков ответил на вопрос о государственных похоронах Горбачева

Елена Прошина

Решение об организации государственных похорон первого президента СССР Михаила Горбачева пока не принималось, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

«Сейчас пока не могу точно сказать, потому что сегодня, естественно, этим вопросом будут заниматься, будет приниматься решение. Пока не принималось никаких решений. День начался, поэтому здесь нужно чуть-чуть набраться терпения», - сказал Песков.

При этом два информированных источника сообщили «Интерфаксу», что похороны Горбачева не будут носить государственный характер.

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«Организация государственных похорон Горбачева не планируется», - сказали источники.

На вопрос об участии президента Владимира Путина в церемонии похорон Песков ответил, что пока сложно сказать, как будет происходить процедура. Она будет зависеть от пожелания родных и близких Горбачева.

Ранее председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил, что Госдума готова рассмотреть предложения об увековечивании памяти Михаила Горбачева. Однако таких предложений пока не поступало.

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