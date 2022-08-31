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1 час назад

Захарова: Киев начал признаваться в преступлениях

Елена Прошина

Киев начал признаваться в своих преступлениях, в частности, в том, что не выполнял обязательства по Минскому соглашению. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова: Киев начал признаваться в преступлениях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, в эфире телепрограмм киевские деятели, понимая неизбежность правосудия над ними, сами начинают давать признательные показания в своих преступлениях.

«Они сами признаются в том, кто в действительности не выполнял Минские соглашения, кто действительно готовился к войне. Делал это и в теории, и на практике, получая поставки западных вооружений наступательных, отказываясь выполнять Минские договоренности, а также прогнозируя боевые действия. Такое признание могильщиков собственной страны», - сказала Захарова.

Ранее глава Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинские власти начали готовить армию и страну к войне с Россией еще в 2019 году. Это произошло после того, как президент Владимир Зеленский отказался от подписания третьих Минских соглашений. Фактически тогда он решил отстаивать Донбасс военным путем. При этом власти не проинформировали граждан о возможных боевых действиях.

Политика,Алексей Данилов,Владимир Зеленский,Мария Захарова,МИД России,
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