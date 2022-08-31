Global Times: Китай извлек уроки из политики Горбачева

Китайские обозреватели и пользователи сети испытывают смешанные чувства из-за смерти единственного президента СССР Михаила Горбачева. Об этом сообщает газета Global Times.
Отмечается, что китайские наблюдатели считают Горбачева трагической фигурой, которая беспринципно угождала США и Западу. Кроме того, по их мнению, политик допустил серьезные ошибки в оценке международной ситуации и создал хаос в экономике СССР. Автор статьи пишет, что курс Горбачева служит напоминанием другим странам о необходимости проявлять осторожность в отношении любых попыток «мирной эволюции» со стороны Запада (стратегия США по оказанию влияния на соцстраны с помощью распространения западных политических идей и образа жизни — «Газета.Ru»).
«В историческом осмыслении Горбачев наивен и незрел, он олицетворял собой определенный исторический период России (СССР), колеблющейся между «поиском независимого пути» и «объятиями Запада», считают некоторые наблюдатели. Слепое преклонение перед западной системой привело к тому, что СССР потерял независимость, а русский народ пострадал от политической нестабильности и серьезного экономического давления, которые Китай счел серьезным предупреждением и уроком для собственной власти», — говорится в статье.
Отмечается, что в качестве урока Коммунистическая партия Китая стала отстаивать свой собственный путь социализма с китайской спецификой, который подчеркивает политическую зрелость и трезвость.
«Горбачев был обманут Западом. В критический момент он не смог спасти ни СССР, ни Коммунистическую партию Советского Союза», — сказал директор Института международных отношений при Китайском народном университете Ван Ивэй.