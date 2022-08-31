Global Times: Китай извлек уроки из политики Горбачева

Отмечается, что китайские наблюдатели считают Горбачева трагической фигурой, которая беспринципно угождала США и Западу. Кроме того, по их мнению, политик допустил серьезные ошибки в оценке международной ситуации и создал хаос в экономике СССР. Автор статьи пишет, что курс Горбачева служит напоминанием другим странам о необходимости проявлять осторожность в отношении любых попыток «мирной эволюции» со стороны Запада (стратегия США по оказанию влияния на соцстраны с помощью распространения западных политических идей и образа жизни — «Газета.Ru»).