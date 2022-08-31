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6 минут назад

Глава европейской дипломатии назвал приток россиян "угрозой"

Газета.Ruиещё 5

Евросоюз с середины июля фиксирует значительный приток граждан России в соседние страны, которые «угрожают безопасности этих государств». Такую позицию высказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает ТАСС.

Глава европейской дипломатии назвал приток россиян "угрозой"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«С середины июля мы наблюдаем значительное увеличения потока на границе с Россией в соседние страны. Это стало угрозой для безопасности соседних стран», — сказал Боррель по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС в Праге.

Также, по его словам, министры выразили обеспокоенность тем, что россияне продолжают проводить отпуск и приезжать за покупками в ЕС «как ни в чем не бывало».

«Бизнеса как обычно больше быть не может», — резюмировал он.

Ранее днем сообщалось, что на заседании глав МИД стран Европейского союза не удалось согласовать запрет на выдачу шенгенских виз российским гражданам, так как многие государства высказались против запрета.

Боррель позднее объявил, что странам Евросоюза удалось достичь политической договоренности о полной приостановке облегченного визового режима с Россией. По его словам, это приведет к значительному сокращению выдачи виз для граждан России.

До этого он сообщал, что в ходе встречи в Праге дипломаты обсудят вопрос дальнейшего построения отношений с Россией после начала СВО.

Политика,Жозеп Боррель,ЕС,
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