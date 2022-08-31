Захарова ответила на обвинения в попытках расколоть Европу

Россия не ставит своей целью раскол Европы и западной солидарности, а хотела бы «возвращения здравого смысла в международные отношения». Об этом заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По мнению дипломата, запрет «шенгена» россиянам – «самоубийственная инициатива», навязанная ЕС.
«Обвинения, которые мы слышали на протяжении последних лет: "Москва нацелена на раскол западного единства, западной солидарности", - это не правда. Мы не нацелены на раскол, это никогда не было нашей задачей. Если на что-то мы и на целены, то это возвращение здравого смысла в международные отношения», - констатировала она.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предупредил, что существует возможность внутреннего «взрыва» в Евросоюзе из-за различных позиций стран по поводу украинского кризиса и отношения к России.
При этом Литва, Эстония и Латвия выступили с предложением о полном запрете выдачи шенгенских виз россиянам на фоне российской спецоперации на Украине. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала «привилегией» поездки в ЕС.
В свою очередь Германия и Франция выступили против «радикальных ограничений» в вопросе выдачи виз, напомнив, что такая политика может иметь серьезные последствия. В Париже и Берлине считают, что нужно позволить студентам, деятелям искусства, ученым и специалистам приезжать в Евросоюз, независимо от того, может ли им угрожать политическое преследование в России.