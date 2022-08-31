Захарова ответила на обвинения в попытках расколоть Европу

«Обвинения, которые мы слышали на протяжении последних лет: "Москва нацелена на раскол западного единства, западной солидарности", - это не правда. Мы не нацелены на раскол, это никогда не было нашей задачей. Если на что-то мы и на целены, то это возвращение здравого смысла в международные отношения», - констатировала она.