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27 минут назад

Захарова ответила на обвинения в попытках расколоть Европу

Алиса Селезнёва

Россия не ставит своей целью раскол Европы и западной солидарности, а хотела бы «возвращения здравого смысла в международные отношения». Об этом заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова ответила на обвинения в попытках расколоть Европу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению дипломата, запрет «шенгена» россиянам – «самоубийственная инициатива», навязанная ЕС.

«Обвинения, которые мы слышали на протяжении последних лет: "Москва нацелена на раскол западного единства, западной солидарности", - это не правда. Мы не нацелены на раскол, это никогда не было нашей задачей. Если на что-то мы и на целены, то это возвращение здравого смысла в международные отношения», - констатировала она.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предупредил, что существует возможность внутреннего «взрыва» в Евросоюзе из-за различных позиций стран по поводу украинского кризиса и отношения к России.

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При этом Литва, Эстония и Латвия выступили с предложением о полном запрете выдачи шенгенских виз россиянам на фоне российской спецоперации на Украине. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала «привилегией» поездки в ЕС.

В свою очередь Германия и Франция выступили против «радикальных ограничений» в вопросе выдачи виз, напомнив, что такая политика может иметь серьезные последствия. В Париже и Берлине считают, что нужно позволить студентам, деятелям искусства, ученым и специалистам приезжать в Евросоюз, независимо от того, может ли им угрожать политическое преследование в России.

Политика,Матеуш Моравецкий,Кая Каллас,Мария Захарова,Владимир Путин,МИД России,ЕС,
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